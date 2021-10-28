Депутат городской Думы Ростова-на-Дону организовала для ветеранов экскурсию в Новочеркасск

Автор фото: пресс-служба «Союза машиностроителей»

В Ростовской области ветеранам машиностроительной отрасли и донорского движения устроили увлекательную экскурсию в город Новочеркасск. Инициатором и организатором мероприятия стала руководитель аппарата ростовского регионального отделения «Союза машиностроителей России», депутат ростовской городской Думы Лидия Новосельцева.

Она вместе с представителями старшего поколения посетила Вознесенский войсковой всеказачий патриарший собор. Пенсионеры из донской столицы остались довольны экскурсией.

Кстати, приятным завершением поездки в казачью столицу стало посещение гостями Донского театра драмы и комедии им. Комиссаржевской. В этот день на сцене показывали яркий и красочный спектакль — музыкальную комедию «Тетка Чарлея».

Отметим, что мероприятие проходило в рамках проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия». Поездка состоялась при поддержке ПАО «Роствертол».