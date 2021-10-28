В Ростовской области на селе перепись населения проходит быстрее, чем в городе

Самым безопасным методом переписывания являются Госуслуги Фото: пресс-служба Ростовстата

Более 34 процентов дончан приняли участие во Всероссийской переписи населения. Большая часть при переписывании воспользовалась порталом Госуслуг. А наиболее активно перепись проходит в сельской местности. Об этом сообщает Ростовстат.

- У нас есть целый ряд районов, где активность людей позволила переписать больше половины жителей муниципального образования. Среди городов темпы переписи несколько ниже. Но можно сказать, что очень активно проходит перепись в городе Волгодонске, шахтерских городах, - уточнила глава Ростовстата Марина Самойлова.

Самым безопасным методом переписывания, по словам руководителя, является самостоятельное заполнение бланков через Госуслуги.

Продолжают свою работу и переписчики. Они с планшетными компьютерами продолжают обход жилых помещений и опрос граждан. Если человек не открыл переписчику дверь, то тот оставляет под дверью листовку, где указан номер телефона переписного участка, по которому можно позвонить и договориться о наиболее удобном для общения с переписчиком времени.

Напомним, что перепись продлится до 14 ноября, переписаться на портале «Госуслуги» можно до 8 ноября.

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