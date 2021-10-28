В РФС обсудят новый контракт с Валерием Карпиным

"11 друзей Карпина" - так болельщики поддержали тренера. Фото: Твиттер сборной России по футболу

В Российском футбольном союзе переговоры о новом контракте с главным тренером сборной России, бывшим наставником ФК «Ростов» Валерием Карпиным начнут после матча с Хорватией. Об этом рассказал президент РФС Александр Дюков, - сообщает «КП Спорт».

Действующее соглашение тренера заключено до конца 2021 года. За время работы Карпина в новом статусе, сборная страны обеспечила себе как минимум второе место в группе и участие в стыковых матчах, которые пройдут весной 2022 года.

- У нас нет задачи минимум. У нас есть одна задача — выход на ЧМ в Катаре. Над решением задачи работает тренерский штаб. Все обсуждение будет после 14 ноября, — заявил в ответ на вопрос корреспондента «КП Спорт» Александр Дюков.

Единственный соперник сборной России в борьбе за 1 место в группе и прямой выход на ЧМ-2022 — это команда Хорватии, матч с которой состоится 14 ноября. До этого, 11 ноября, пройдет отборочный матч Россия – Кипр. Победа и ничья в этих встречах гарантирует команде Валерия Карпина прямое попадание на ЧМ-2022 в Катаре.

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