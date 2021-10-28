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Общество28 октября 2021 14:00

Бастрыкин проверит инцидент с участием депутата Госудмы

Пенсионерка, которую якобы сбил народный избранник, уверяет, что ДТП не было
ТИХОНОВА Татьяна
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Глава Следкома получит доклад по итогам проверки инцидента

Глава Следкома получит доклад по итогам проверки инцидента

Фото: Олег ЗОЛОТО

Председателю Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину подготовят доклад по итогам проверки информации о ДТП в Ростове, в котором якобы участвовал депутат Госдумы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующее поручение направлено главе Следственного управления СК по Ростовской области Аслан Хуаде. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

В сообщении Следкома РФ имя депутата не называется. Однако в соцсетях писали, что им мог стать экс-градоначальник Ростова. При этом журналисты отыскали пенсионерку, которую якобы сбил народный избранник. Пожилая женщина уверяет, что ДТП не было, она просто упала, сообщает 1rnd.

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