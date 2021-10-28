На Дону продолжается переселение людей из аварийного жилого фонда

Сейчас расселяют фон, признанный аварийным с 2012 по 2017 год Фото: Михаил ФРОЛОВ

На территории Ростовской области продолжается реализация национального проекта «Жилье и городская среда». Сейчас расселяют фонд, признанный аварийным с 2012 по 2017 год. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

- План расселения, установленный федеральным проектом на 2019-2021 годы, составляет 4240 человек. Показатели достигнуты. Фактически мы выполнили мероприятия по переселению 4344 человек из 80,37 тысяч квадратных метров аварийного фонда, – уточнил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц.

Кстати, у федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» есть цель переселить 7 300 человек из аварийного фонда площадью 131,26 тысячи квадратных метров.

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