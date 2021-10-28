Власти рассказали, какую поддержку могут получить предприниматели в Ростовской области

Речь о тех коммерсантах, которые работают в отраслях наиболее пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Государственную поддержку могут получить субъекты малого и среднего предпринимательства, отнесенные к отраслям, наиболее пострадавшим из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Это могут быть как безвозмездные гранты для предпринимателей из сфер культуры, организации мероприятий, спорта, гостиничного бизнеса, общепита, допобразования и других. Для получения помощи нужно подать заявление в ФНС до 15 декабря.

Речь идет не только о федеральной помощи, но и о региональных мерах поддержки.

В частности, у предпринимателей есть возможность получить льготный кредит и сниженные налоговые ставки.

АЛЛО!

Бесплатная консультационно-правовая поддержка предпринимателям оказывается на базе экстренного ситуационного центра. Номер горячей линии - 8 (804) 333-32-31.