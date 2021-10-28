Сотрудника администрации Новочеркасска подозревают в превышении полномочий

Сотрудник администрации подозревается в том, что заключил с местным жителем договор купли-продажи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области Следственный комитет возбудил уголовное дело на одного из сотрудников администрации. Исполняющий обязанности председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Новочеркасска подозревается в превышении должностных полномочий.

- По версии следствия, в сентябре прошлого года подозреваемый, исполняя должностные обязанности, нарушил Земельный кодекс РФ и заключил договор купли-продажи муниципального земельного участка площадью 200 га с 26-летним местным жителем, - уточняет пресс-служба ведомства.

Благодаря махинациям сотрудника администрации, местный житель получил возможность зарегистрировать право собственности. Тем самым чиновник причинил имущественный ущерб администрации города.

Сейчас по данному дело идет следствие. Устанавливаются все детали и обстоятельства совершенного преступления.

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