В Новочеркасске адвоката осудили за драку с лопатой

Адвокат ударил незнакомца черенком от лопаты Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Член Адвокатской палаты Ростовской области был признан виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Ростовской области.

- Следствием и судом установлено, что в 2018 году адвокат, находясь около одного из домов в ходе конфликта с ранее незнакомым 39-летним мужчиной, умышленно нанес ему один удар деревянным черенком от лопаты по руке, - уточняется в сообщении.

В итоге незнакомец получил телесные повреждения средней тяжести.

Следствие и суд признали адвоката виновным и назначило ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет.

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