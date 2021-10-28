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Общество28 октября 2021 16:45

В Новочеркасске адвоката осудили за драку с лопатой

Его приговорили к условному лишению свободы сроком на два года
Попова Екатерина
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Адвокат ударил незнакомца черенком от лопаты

Адвокат ударил незнакомца черенком от лопаты

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Член Адвокатской палаты Ростовской области был признан виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Ростовской области.

- Следствием и судом установлено, что в 2018 году адвокат, находясь около одного из домов в ходе конфликта с ранее незнакомым 39-летним мужчиной, умышленно нанес ему один удар деревянным черенком от лопаты по руке, - уточняется в сообщении.

В итоге незнакомец получил телесные повреждения средней тяжести.

Следствие и суд признали адвоката виновным и назначило ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет.

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