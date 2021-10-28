Торговые центры в Ростове для непривитых закрыты с 28 октября

Без медицинского документа не пропустят пока даже в аптеку и за продуктами, которые продаются в здании ТЦ или ТРЦ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

28 октября 2021 года в Ростовской области новый пласт коронавирусных ограничений, которые должны соблюдать жители. Одно из них касается работы ТЦ и торгово-развлекательных центров. Шопинг, минимум до 7 ноября, отменяется, также как и любые развлечения. Максимум, что можно — купить продукты, зайти в аптеку и точку связи, расположенную на территории торгового комплекса. Правда сделать это смогут люди, у которых есть сертификат о прививке от ковида, свежий ПЦР-тест или справка о перенесенном заболевании.

Что касается работы МФЦ, если они расположены на территории ТЦ, правила те же. Но, в донском правительств уточнили: получить услугу можно в другом офисе, который стоит отдельно или онлайн.

- Еще один вариант решения данного вопроса - сдать ПЦР-тест и со справкой об отрицательном результате получить доступ в здание ТЦ или ТРЦ, - добавили в региональном оперштабе.