МегаФон назвал бизнес-тренды на Юге

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Компании стали больше уделять внимание кибербезопасности, оптимизировать расходы на сотрудников и вкладывать в персонализированную рекламу. Такие выводы сделали эксперты МегаФона, проанализировав динамику потребления собственных сервисов бизнес-клиентами.

Персональные рекламные сообщения

Все чаще ростовские компании используют решения big data, чтобы искать потенциальных клиентов, изучать потребности покупателей, формировать предложения более точно. Клиенты МегаФона активно подключают сервис «умных» рассылок «МегаФон. Таргет». Услуга позволяет выбрать получателей сообщения в соответствии с портретом потребителя на основе обезличенных данных. В 2021 году «МегаФон. Таргет» входит в топ-3 продуктов среди VAS-услуг (Value Added Services) оператора. Его популярность среди ростовских компаний, выросла на 60% по сравнению с прошлым годом. А в сегменте малого и среднего бизнеса этот рост превысил двукратный показатель. SMS рассылаются потенциальным клиентам, только с их согласия.

Крупный бизнес работает удаленно

В прошлом году многие компании перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. Некоторые из них и сегодня остаются на дистанционке. Это стимулировало рост спроса на IoT-сервисы, в 2021 году он составил 78%. В крупных компаниях с большим штатом возросла потребность в услугах по регулированию деятельности сотрудников в рабочее время. Популярность сервиса «Контроль кадров» по сравнению с прошлым годом увеличилась в 1,5 раза. Это бизнес-инструмент, который координирует работу сотрудников и обеспечивает наблюдение за маршрутами их передвижения. Для крупных игроков бизнес-сектора это значительно сокращает временные издержки и оптимизирует логистику компании.

Информационная безопасность государственных данных

Процесс цифровизации и удаленная схема работы поднимает вопросы кибербезопасности. В начале 2021 года число кибератак в мире выросло в 2,5 раза, по данным экспертов Главного радиочастотного центра. Еще в прошлом году, этот показатель не превышал и 40%. По оценке экспертов МегаФона, запрос компаний на услуги по кибербезопасности вырос в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом. Особенно тема актуальна для госсегмента - там запрос на услуги увеличился в 11 раз.