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Общество28 октября 2021 17:11

В пятницу в Таганроге откроются два дополнительных пункта вакцинации

Там можно привиться и от коронавируса, и от гриппа
Попова Екатерина
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Работать пункты будут с 13.30 до 17.30

Работать пункты будут с 13.30 до 17.30

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В администрации Таганрога сообщили, что с пятницы, 29 октября, в городе развернутся два дополнительных пункта вакцинации.

Находятся они по двум адресам: на улице Чехова, 355, и на улице Сергея Шило, 202а, недалеко от Центра занятости.

Привиться в них таганрожцы смогут с 13.30 до 17.30.

Еще власти уточнили, что в новых пунктах есть возможность сделать прививку от гриппа.

Напомним, на прошедшем брифинге глава донского Роспотребнадзора Евгений Ковалев высказался о непривитых местных жителях. Он отметил, что непривитым дончанам следует объективно оценить эпидемиологическую ситуацию и понять, что все меры власти принимают ради защиты здоровья населения.

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