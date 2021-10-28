В больницы Ростовской области поступит более 4 000 единиц медоборудования

Поддержку с этого года получат и те врачи, которые переехали в села недалеко от областного центра Фото: Попова Екатерина

В больницы Ростовской области планируется поступить более 4 000 единиц оборудования. При чем 2 000 оборудования уже поступила, остальные доставят до конца года. Об этом губернатору региона рассказал министр здравоохранения области Юрий Кобзев.

- На Дону в этом году приступили к капитальному ремонту на 13 объектах в девяти учреждениях здравоохранения. До конца года в больницы и поликлиники поступит более 4000 единиц медоборудования. Всего более тысячи наименований – от тяжелого оборудования до мебели. Запланирована закупка 76 машин санитарного автотранспорта, 69 уже поступило, - уточняется на сайте правительства области.

Разговор на встрече зашел и о господдержке для медиков, которые переехали работать в сельскую местность. Кстати, по поручению Василия Голубева поддержку с этого года получат и те врачи, которые переехали в села недалеко от областного центра.

- Необходимо и дальше продолжать решать кадровую проблему, которая в первую очередь связана с обеспечением жильем молодых медиков. Надо держать эти вопросы на постоянном сопровождении, - заключил губернатор.

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