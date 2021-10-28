Гастроном откроют на месте сгоревшего в Ростове супермаркета «Кооператор Дона»

На привычном ростовчанам месте также будут торговать продуктами Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове, на площади сгоревшего в феврале магазина «Кооператор Дона» на Ворошиловском проспекте, откроется гастроном. Об этом говорится в объявлении, которое размещено на отремонтированном фасаде магазина. Судя по объявлению, здесь уже ищут сотрудников. Список вакансий указывает на то, что в магазине будет еще и продукция собственного производства.

Когда откроется гастроном, не уточняется.

Напомним, «Кооператор Дона» - одно из самых известных торговых предприятий донской столицы, которое до пожара в феврале 2021 года работало около 40 лет.

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