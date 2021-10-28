Инспекторы охотнадзора в Ростовской области пересядут на новые внедорожники

Для охотнадзора нужны авто повышенной проходимости. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области инспекторы охотничьего надзора получили 15 автомобилей повышенной проходимости. Ключи вручил министр природных ресурсов и экологии Михаил Фишкин. Об этом сообщает сайт правительства региона.

- В 2021 году начали обновление парка патрульных автомобилей, - говорится в сообщении. - Также в этом году инспекторам передали еще четыре новых автомобиля и квадрокоптеры.

Полностью автопарк управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира планируется к 2023 году, информировал министр.

- Убежден, что новая техника, которую сегодня получили инспекторы, позволит эффективно бороться с нарушителями природоохранного законодательства, - отметил Михаил Фишкин.

С начала года инспекторы в Ростовской области провели свыше 1300 проверок и выявили 565 нарушений.

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