В Ростовской области теперь можно получать государственные и муниципальные услуги в МФЦ

Ростовские МФЦ стали одними из лучших среди других регионов
Фото: Иван МАКЕЕВ
На 34 заседании Законодательного Собрания региона были приняты поправки, касающиеся работы МФЦ. Теперь они наделены новыми полномочиями. Об этом сообщается на сайте органа власти.
Теперь в многофункциональных центрах можно напрямую получать государственные и муниципальные услуги. Теперь центры будут не посредниками, а организациями, где жители смогут напрямую получать услуги.
Также на заседании отметили, что ростовские МФЦ - одни из лучших среди других регионов. А проекты, которые реализовались на базе центров, не раз получали награды.
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