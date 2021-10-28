В Ростовской области теперь можно получать государственные и муниципальные услуги в МФЦ

Ростовские МФЦ стали одними из лучших среди других регионов Фото: Иван МАКЕЕВ

На 34 заседании Законодательного Собрания региона были приняты поправки, касающиеся работы МФЦ. Теперь они наделены новыми полномочиями. Об этом сообщается на сайте органа власти.

Теперь в многофункциональных центрах можно напрямую получать государственные и муниципальные услуги. Теперь центры будут не посредниками, а организациями, где жители смогут напрямую получать услуги.

Также на заседании отметили, что ростовские МФЦ - одни из лучших среди других регионов. А проекты, которые реализовались на базе центров, не раз получали награды.

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