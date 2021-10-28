В Ростовской области пропала 24-летняя девушка

В Ростовской области в розыск объявлена 24-летняя Александра Богачикова. Фото: "Лиза Алерт Юг.

В Ростовской области в розыск объявлена 24-летняя Александра Богачикова. Молодая женщина пропала накануне, 27 октября. О поисках сообщили волонтеры отряда "Лиза Алерт Юг".

Известно, что уже сутки у близких и родных Александры нет никаких известий от нее. Сама дончанка из хутора Нижний Пиховкин Каменского района. Но в комментариях под постом о поисках один из интернет-пользователей написал, что видел похожю девушку в микрорайоне Суворовском Ростова.

- В день исчезновения Александра была одета в синюю короткую куртку, черные брюки, на ней была шапка с золотыми бусинами и кеды а белой подошве, - рассказали волонтеры. - Рост дончанки - 150 сантиметров, она - среднего телосложения, волосы светло-русые, а глаза - голубые.

Если вы знаете что-то о том, где она может находиться, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

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