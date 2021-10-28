В Ростовской области отец заплатил алименты после письма на работу

Приставы не только отыскали его счет в банке, но и направили уведомление работодателю о долге. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Ростовской области на карандаш судебных приставов попал отец-алиментщик, задолжавший своему ребенку чуть больше 131 тысячи рублей. Однако добровольно расставаться с деньгами, пусть даже в пользу собственного ребенка, мужчина не захотел. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ФССП России по РО.

Тогда судебный пристав выяснил, что за горе-родителем числится счет в банке. В итоге, вышло постановление взыскании с него долга. Но имеющейся суммы все равно не хватило.

И тогда пристав отправил документ на работу родителя.

- Это было постановление об обращении взыскания на заработную плату должника, с последующим удержанием денежных средств из заработной платы должника в счет ежемесячной оплаты алиментных платежей, - добавили в Управлении. - Мера подействовала.

Мать и ребенок получили всю сумму, которую так долго ждали.