В микрорайоне Александровка отстроят спортивные объекты

В Александровке построят спортивные объекты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В микрорайоне Александровка будут возведены спортивные объекты. Власти уже выделили территорию, на которой планируется вести застройку. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте городской администрации.

Здесь возведут бассейн и спортивно-оздоровительный центр. Он появится по адресу: проспект 40-летия Победы, 69/11. Спортивные объекты будут располагаться рядом с многоэтажками, лечебно-реабилитационным центром, храмом, объектами коммунальной инфраструктуры и временными гаражами.

За одну смену бассейн смогут посещать до 100 человек. На территории допустимо возведение конструкций высотой не более пяти этажей.

Власти приняли решение о строительстве бассейна после множества просьб местных жителей.

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