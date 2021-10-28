СМИ сообщают об проведенных в администрации Новочеркасска обысках

В новочеркасской администрации прошли обыски Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новочеркасске одного из местных чиновников заподозрили в превышении должностных полномочий. В отношении него было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

В ходе следствия стало известно, что исполняющий обязанности председателя комитета по управлению муниципальным имуществом городской администрации в сентябре 2020 года нарушил Земельный кодекс РФ и продал муниципальный участок площадью 200 гектар. Его приобрел 26-летний местный житель, который зарегистрировал свое право собственности на землю. Своими действия чиновник нанес имущественный ущерб администрации города. Сумма ущерба установит предварительное следствие.

- В настоящее время по уголовному делу проводится следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - говорится в тексте сообщения.

Региональные СМИ сообщили, что в связи с этим в мэрии 28 октября силовики провели обыски.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В доме у экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской прошли обыски.

Изъяты некоторые документы.