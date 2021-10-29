Отключение света в Ростове-на-Дону 29 октября 2021 года: света не будет в разных районах города

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 28 октября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 29 октября, с 9 до 13 часов обесточат пер. Артековский; пер. Бугский; пер. Памирский; пер. Измаильский; ул. Тибетская 34-62; ул. 1-я Краснодонская 47-69.

С 9 до 16 часов света не будет в пер. Доломановский 70/6, 70/7, 70 Б; ул. Малюгиной 100, 119-121, 127/90; пер. Халтуринский 103; пер. Гвардейский 41.

С 9 до 17 часов электричество отключат на просп. Шолохова 83-107; ул. Селиванова 1-21, 34-62; ул. Промышленная 43-71, 54-84; ул. Металлургическая 22-38, 115-117; пер. Деревообделочный 5-15, 2-14; пер. Сборный 3-13, 2-14; пер. Литейный 1-15, 2-14; ул. Российская 1, 2-14.

С 9 до 18 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. Филимоновская 229-233, 186-196; ул. Лермонтовская 181-191, 118-134; ул. Тельмана 99-113, 98-100; пер. Университетский 72-80, 131.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключение света в Ростове-на-Дону 28 октября 2021 года: электричество отключат в десятках домов.

Мы выяснили, где в Ростове-на-Дону пройдут отключения электричества 28 октября 2021 года.