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Происшествия28 октября 2021 23:56

В ГИБДД прокомментировали задержание в Ростове водителя, пытавшегося уехать с платформы эвакуатора

Мужчина от медосвидетельствования отказался
ТИХОНОВА Татьяна
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Скриншот видео с места задержания. Телеграм "Ростов Главный"

Скриншот видео с места задержания. Телеграм "Ростов Главный"

Появился официальный комментарий отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области по поводу задержания водителя на платформе эвакуатора. Спорные кадры, снятые в донской столице, в районе Рабочего городка, активно обсуждают пользователи в соцсетях.

- В полицию поступила информация о том, что в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону водитель автомобиля Hyundai совершил дорожно-транспортное происшествие и скрылся. Ориентировку на машину передали всем экипажам ДПС донской столицы.

Инспекторы ДПС заметили машину, схожую по приметам. Водитель двигался с нарушением ПДД, в том числе выехал на полосу встречного движения. Данный автомобиль был остановлен полицейскими.

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Во время проверки документов у 31-летнего водителя выявили внешние признаки опьянения. На требования сотрудников о прохождении медицинского освидетельствования он ответил отказом. Поэтому водителя отстранили от управления автомобилем, и были приняты меры к эвакуации транспортного средства на специализированную стоянку.

В это время правонарушитель залез в машину и попытался на ней съехать с эвакуатора. Инспекторам пришлось пресечь действия нарушителя. Для дальнейшего разбирательства его доставили в территориальный отдел полиции.

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Видео: телеграм-канал "Ростов Главный"

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