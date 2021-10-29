В Новошахтинске местных жителей не пустили на рынок без QR-кода

Вопиющий, по мнению горожан, случай произошел на одном из рынков Новошахтинска. Стоящие на входе на торговую площадку силовики не пускали туда местных жителей, не имеющих при себе сведений о сделанной прививке против covid-19. Об этом рассказали дончане в одном из городских пабликов в соцсети.

Происходящее было снято на видео. На записи видно, как женщина пыталась войти на рынок, а стоящий на входе правоохранитель требовал предъявить ему QR-код или сертификат прививок. Но она на повышенных тонах объясняла стражу порядка, что не обязана ему ничего предоставлять и потребовала показать ей закон, на основании которого она должна это сделать.

Правоохранитель не растерялся и показал ей губернаторское постановление, но и это не убедило жительницу Новошахтинска и она в возмущении предпочла покинуть рынок, как и многие другие, у кого не оказалось сведений о прививке.

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