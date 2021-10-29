В Ростове назначен новый главврач больницы №8

В Ростове назначили главврача больницы №8. Фото: аккаунт медучреждения в Инстаграм

В донской столице назначили нового главного врача городской больницы №8. Им был назначен кандидат медицинских наук Сергей Рыжков. Медик вступил в должность еще 19 октября. Об этом сообщается на странице медицинского учреждения в соцсети Инстаграм.

В 1993 году он окончил Ростовский ордена Дружбы народов медицинский институт. В 2008 году получил второе высшее образование. Рыжков окончил РИНХ по Президентской программе подготовки управленческих кадров.

В первое время он работал в Мартыновской районной больнице. А в 1997 году был назначен врачом акушером-гинекологом Ростовского НИИ акушерства и педиатрии. В 2003 поступил на должность заместителя главного врача по акушерско-гинекологической помощи ГБУ РО «ОКБ №2». В 2016 году Рыжков стал заместителем главного врача по акушерско-гинекологической помощи в МБУЗ «ЦГБ» г. Новошахтинска.

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