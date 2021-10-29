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Общество29 октября 2021 11:32

Ростовские полицейские наказали пассажира, курившего в туалете в самолете

За проступок пассажиру лайнера грозит штраф до полутора тысяч рублей
Анна ШИЛЯЕВА
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В Платове задержали пассажира рейса из Киргизии

В Платове задержали пассажира рейса из Киргизии

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Платов поступила жалоба от экипажа борта, летевшего из Киргизии в донскую столицу. Командир лайнера сообщил, что 43-летний пассажир курил в уборной, а все просьбы прекратить это делать, игнорировал. Об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

- В отношении жителя ближнего зарубежья полицейские составили административный протокол за совершение правонарушения, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что 40-летнего жителя Волгодонска задержали в аэропорту Платов за дебош в самолете. Теперь мужчине грозит до 15 суток ареста.

- Инцидент произошел на борту самолета «Москва - Ростов». Пассажир по внешним признакам был пьян, во время полета он нецензурно ругался и не реагировал на требования экипажа, - сказали в полиции.

Справиться с любителем веселой жизни смогли только правоохранители, которых вызвал командир воздушного судна. Горе-путешественника арестовали и увезли в дежурную часть.

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