Ростовские полицейские наказали пассажира, курившего в туалете в самолете

В Платове задержали пассажира рейса из Киргизии Фото: Михаил ФРОЛОВ

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Платов поступила жалоба от экипажа борта, летевшего из Киргизии в донскую столицу. Командир лайнера сообщил, что 43-летний пассажир курил в уборной, а все просьбы прекратить это делать, игнорировал. Об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

- В отношении жителя ближнего зарубежья полицейские составили административный протокол за совершение правонарушения, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что 40-летнего жителя Волгодонска задержали в аэропорту Платов за дебош в самолете. Теперь мужчине грозит до 15 суток ареста.

- Инцидент произошел на борту самолета «Москва - Ростов». Пассажир по внешним признакам был пьян, во время полета он нецензурно ругался и не реагировал на требования экипажа, - сказали в полиции.

Справиться с любителем веселой жизни смогли только правоохранители, которых вызвал командир воздушного судна. Горе-путешественника арестовали и увезли в дежурную часть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Платове за пьяный дебош задержали пассажира самолета «Москва - Ростов»

Совладать с любителем веселой жизни смогли только правоохранители (подробнее)