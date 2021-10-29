Ковид бьет рекорды каждый день: еще 620 человек заболели в Ростовской области

Выздоровели 588 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый антирекорд побила заболеваемость коронавирусной инфекцией. За последние сутки в Ростовской области количество инфицированных увеличилось на 620 человек, а с начала пандемии в регионе зарегистрировано 154828 случаев. Об этом сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области.

- За сутки выздоровели 588 человек, а за весь период — 130731 человек. Коэффициент распространение инфекции составляет 1,04, а показатель заболевших на 100 тысяч человек — 3684, - уточняется в сообщении.

Новые случаи зарегистрированы во всех 55 городах и районах Ростовской области.

Больше всего положительных тестов пришло в Ростове — 202, в Таганроге — 31, в Волгодонске — 28, Шахтах — 26 и Новочеркасске — 23. В остальных муниципалитетах зафиксировано от 1 до 17 случаев заболевания.

Лидером по количеству новых заболевших является возрастная категория от 18 до 45 лет — 35,6%, от 46 до 65 лет — 28,1%, от 66 до 79 лет — 16,1%, старше 80 лет — 3,7%, дети — 16,5%.

В ковидных госпиталях лечатся 4927 пациентов, из них в тяжелом состоянии подключен к ИВЛ 41 человек, еще 401 — на масочном кислороде.

За последние сутки с диагнозом COVID-19 скончались 33 человека. Это 22 женщины возрастом от 58 до 93 лет и 11 мужчин — от 56 до 89 лет. Все страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем.

Всего же с начала пандемии жертвами ковида стали 7679 человек.

В лабораториях Ростовской области за сутки провели 18839 тестов на коронавирус, а с начала исследований — 4 миллиона 428 тысяч 710. Охват населения ПЦР-тестированием на 100 тысяч населения — 421,2.

На сегодня прививки от коронавируса успели поставить 1 миллион 633 тысячи 640 человек, а за последние сутки — 5233. Оба компонента вакцины уже получили 1 миллион 591 тысяча 810 человек.

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