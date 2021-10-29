В Ростове из-за ограничений резко вырос спрос на прививки от коронавируса

Количество вакцинированных за суткиИнсульт у молодых – новых вызов ковида: ростовские специалисты рассказали, к каким еще последствиям приводит вирус По словам медиков, из-за коронавируса «инсультников» стало в разы больше Читайте на WWW.ROSTOV.KP.RU: https://www.rostov.kp.ru/daily/28350.5/4496854/ увеличилось в шесть раз Фото: Михаил ФРОЛОВ

В условиях усиления ограничительных мер в Ростовской области жители хлынули в прививочные кабинеты за прививкой от коронавируса. Если в предыдущие дни вакцинировались по 500-600 человек в сутки, то в последней сводке правительства региона сообщается о 5233 вакцинированных в регионе.

- На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 1633,64 тысячи человек, за сутки - 5233. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) - 1591,81 тысячи человек, за сутки – 1957, - уточняется в сообщении.

Напомним, в последние сутки ковид снова установил антирекорд: в Ростовской области подтверждены 620 новых случаев заболевания.

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