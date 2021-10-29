Четыре человека пострадали в столкновении авто в Ростовской области

В Ростовской области четыре человека пострадали в аварии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области случилась авария, травмы в которой получили четыре человека. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в четверг, 28 октября, около половины четвертого дня в городе Красный Сулин. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 выскочил на встречную полосу,где врезался в Opel Astra под управлением 30-летнего шофера.

В результате аварии травмы получили четыре человека: водитель отечественного авто, его 23-летний пассажир, а также 51-летняя пассажирка иномарки и двухлетняя девочка, которая, к счастью, находилась в детском кресле.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте собщения.

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Кадры были опубликованы очевидцами в соцсетях.