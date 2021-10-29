В Таганроге гость до смерти забил 37-летнюю женщину

Избитую женщину доставили в больницу, но спасти ее медикам не удалось Фото: Иван МАКЕЕВ

Уголовное дело возбудили в Таганроге в отношении 39-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего — 37-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по Ростовской области.

По версии следствия, 25 октября 2021 года подозреваемый, находясь по месту жительства знакомой 37-летней женщины, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшего конфликта нанес ей руками и ногами множественные удары по голове и туловищу, - рассказали в пресс-службе. - После совершения преступления мужчина был задержан. Женщину незамедлительно доставили в медицинское учреждение, но спасти ее не удалось.

Задержанного заключили под стражу. Сейчас по уголовному делу проводится проверка, правоохранительными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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