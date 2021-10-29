Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 29 октября: на дорогах образовались шестибалльные заторы

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 29 октября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Большой Садовой, Социалистической, Красноармейской, Варфоломеева, Текучева, Мечникова, Курской, Футбольной, Стадионной, Фрунзе, Шеболдаева, Немировича-Данченко, проспектах Сиверса, Ленина, Михаила Нагибина, Кировском, Богатяновском спуске, Театральном, Соколов и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Еременко, Зоологическая, Всесоюзная, МОПРа, Международная, Спартаковская, Мадояна и проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, а также Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Бодрая, Добровольского, переулку Ольховскому, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, 50-летия Ростсельмаша, Страны Советов, Менжинского, переулках Беломорском, Мезенском и Сальском. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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