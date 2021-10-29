При необходимости количество общественного транспорта в Ростове в выходные дни могут увеличить

Запланировано, что до 7 ноября по улицам будет курсировать на 18% общественного транспорта меньше Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону, в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, общественный транспорт будет работать по графику выходного дня, то есть количество подвижного состава на дорогах уменьшат до 18% из-за ожидаемого снижения пассажиропотока. При этом в случае необходимости, количество автобусов, троллейбусов и трамваев на улицах могут и увеличить. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- На сегодня в связи с началом действия ограничительных мер на территории Ростовской области отмечается снижение транзакций в системе безналичной оплаты проезда на 8%. Исходя из опыта 2020 года, в нерабочие дни снижение пассажиропотока может достигнуть порядка 60%, - рассказали в администрации.

Хватит ли на всех транспорта, который будет работать в режиме выходного дня, проверит Департамент транспорта, который организует ежедневный контроль. В случае нехватки автобусов, трамваев и троллейбусов на линии выпустят такое количество транспорта, которое соответствует графику работы в будние дни.

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