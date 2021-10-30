Три четверти россиян не планирует поездок на время «нерабочих дней»

В период «нерабочих дней» и ноябрьских праздников 73% россиян не планирует покидать город своего проживания. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВТБ. Он проходил среди россиян в возрасте 18-60 лет, проживающих в городах с населением 100 тысяча и более человек.

Так, три четверти респондентов в праздники и в целом на период «нерабочих дней» не планируют поездки, еще 15% рассматривают возможность отдыха на даче и лишь 6% намерены отправиться путешествовать (по России – 5%, за рубеж – 1%).

Смотреть фильмы и посвятить время компьютерным играм готова половина респондентов, не планирующих поездки. Треть намерена заняться ремонтом и домашними делами, 28% - потратить время на саморазвитие, четверть - гулять в парках, а 14% респондентов - встречать гостей.

В целом лишь треть опрошенных собирается на период ограничений свести к минимуму социальные контакты. Еще 21% респондентов планирует отказаться от досуга вне дома, но не от встреч с родными и друзьями. Четверть опрошенных не намерена ничего менять из-за ограничений, а 7% будут принимать решения, ориентируясь на официальную статистику заболеваемости.

Более 50% респондентов намерены сократить не только походы по магазинам, но и визиты в банки. Четверть клиентов совсем не будет ходить в офисы банков в период ограничений, а 30% допускают визит в отделение только при особой необходимости. Еще 29% аудитории – активные пользователи интернет-банкинга и даже в обычной жизни проводят все операции онлайн.

- Многие из участников нашего опроса планируют сохранить рабочий график на ближайшую неделю, - комментирует главный аналитик розничного бизнеса ВТБ Сергей Дырин. - Важно, что большинство опрошенных в длинные ноябрьские выходные и в целом в период ограничений готовы соблюдать рекомендованные меры безопасности: оставаться дома, по возможности ограничить контакты и походы по магазинам и провести время с семьей, а вместо поездок в другие регионы отправиться на дачу или в парк.

Кстати, ВТБ со своей стороны уже перевел большинство розничных сервисов в цифровой формат, поэтому для получения банковских услуг нашим клиентам не придется обращаться в отделения банка: все необходимые операции можно будет провести онлайн – быстро и безопасно.