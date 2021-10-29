В донском регионе сотрудник почты похитил топливо стоимостью в 1,1 миллиона рублей

В Ростове осудили сотрудника почты за кражу топлива Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донском регионе сотрудник почты подозревается в краже топлива, Об этом сообщает пресс-служба ФСБ Ростовской области.

Оперативника удалось выяснить, что подозреваемый подал в бухгалтерию фальшивые данные о расходе топлива. Похищенное имущество он перепродавал. Таким образом, общая сумма причиненного ущерба составила более 1,1 миллиона рублей.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело, свою вину он полностью признал и обязался полностью возместить сумму ущерба. Судом он был приговорен к четырем годам и одному месяцу заключения.

Также был назначен испытательный срок, решение суда уже вступило в законную силу.

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