Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 октября 2021 22:01

В донском регионе сотрудник почты похитил топливо стоимостью в 1,1 миллиона рублей

Он подал в бухгалтерию фальшивые сведения о расходе топлива
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ростове осудили сотрудника почты за кражу топлива

В Ростове осудили сотрудника почты за кражу топлива

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донском регионе сотрудник почты подозревается в краже топлива, Об этом сообщает пресс-служба ФСБ Ростовской области.

Оперативника удалось выяснить, что подозреваемый подал в бухгалтерию фальшивые данные о расходе топлива. Похищенное имущество он перепродавал. Таким образом, общая сумма причиненного ущерба составила более 1,1 миллиона рублей.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело, свою вину он полностью признал и обязался полностью возместить сумму ущерба. Судом он был приговорен к четырем годам и одному месяцу заключения.

Также был назначен испытательный срок, решение суда уже вступило в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

К 2030 году на Дону откроют более 60 газовых автозаправок.

Заправить авто голубым топливом станет проще простого.