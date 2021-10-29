В Ростове ограничат движение на Варфоломеева Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове будет ограничено движение по улице Варфоломеева. Об этом сообщили в городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Ограничения будут действовать в створе домов №118 и 120. Они вступят в силу уже второго ноября и будут действовать по 15 декабря.

Кроме того, с шестого ноября на трёх улицах города введут ограничение скоростного режима. Автомобилисты не смогут разогнаться более 40 километров в час по следующим адресам:

- по улице Виталия Ходоша на участке от улицы Теряева до улицы 3-й Лазерной;

- по улице 3-я Баррикадная на участке от улицы 3-й Кольцевой до улицы 2-й Кольцевой;

- в переулке Дальнем на участке от улицы Офицерской до Безымянной Балки;

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В начале ноябре в Ростове на Варфоломеева ограничат движение.

Неудобства продлятся со 2 ноября по 15 декабря.