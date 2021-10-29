В Северном микрорайоне Ростова появится крупнейший спорткомплекс

На Северном появится спорткомплекс Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Северном микрорайоне донской столицы возведут крупнейший спортивный комплекс. Проект его создания уже получил одобрение госэкспертизы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно опубликованным данным, проект был одобрен еще 27 октября. Проектная документация была оценена по заказу ООО «Реал». Спортивный комплекс рабочие отстроят на пересечении бульвара Комарова и улицы Добровольского.

В этом месте планируют построить два футбольных поля, общая площадь которых составит 2,4 тысячи квадратных метров, и ледовая арена. Также в комплексе оборудуют универсальный зал для игровых видов спорта на две тысячи мест, бассейн, фитнес-центр и центр реабилитации.

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