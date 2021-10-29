Под новочеркасской школой № 1 обнаружились ранее неизвестные катакомбы

В Новочеркасске обнаружились неизвестные катакомбы. Фото: администрация Новочерксска

В городе Новочеркасске Ростовской области под территорией школы № 1 обнаружились ранее неизвестные катакомбы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Во внутреннем дворе школы проходил урок физкультуры. Во время занятия учитель заметила странный провал на асфальте. Когда она заглянула в него, то увидела там довольно большое пространство. Детей сразу же увели со двора, провал огородили. В пятницу, 29 октября, приехали подрядчики, чтобы провести ремонт.

Когда начали снимать асфальт, увидели помещения с дверьми и коридором. На стенах даже были различные надписи: фамилии, имена, даты - 1942 и 1927.

Вход в одну из комнат оказался заварен, что находится внутри до сих пор неизвестно. Теперь эксперты выяснят, являются ли катакомбы исторической ценностью.

Стоит отметить, что здание школы построили в 1908 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подземный музей может появиться в катакомбах под парком в Ростове-на-Дону.

Городские власти готовы выделить средства на обследование ходов под землей.