В новочеркасском гараже обнаружили тела мужчины и женщины

В Новочеркасске нашли тела мужчины и женщины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донском регионе обнаружили тела мужчины и женщины.

Трупы были найдены в одном из гаражей в городе Новочеркасске. Инцидент произошел 27 октября около половины пятого вечера на улице Михайловской. Прибывшие к месту происшествия медики смогли лишь констатировать смерть.

На данный момент установлено, что мужчине на момент гибели было 36 лет, а жил он всего в двух кварталах от места ЧП. Женщине было всего 24 года. Предварительной причиной гибели названо отравление угарным газом.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что следователи уже начали доследственную проверку, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

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