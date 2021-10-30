Ростовчане скептически отнеслись к возможному продлению локдауна после 7 ноября

Ростовчане возмущены возможным продлением ограничений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице местные жители весьма скептически отнеслись к возможному продлению уже введенного частичного локдауна. Свое мнение ростовчане высказали в одном из городских пабликов в социальной сети.

Горожане уверяют, что подобные ограничения вряд ли изменят ситуацию. Они отметили, что такие меры уже были приняты год назад, но к данному моменту эпидемиологическая ситуация в регионе только ухудшилась. Стабилизировать ситуацию, по мнению местных жителей, может только полное закрытие границ региона. Ростовчане уверены, что нынешние ограничения способствуют только разорению бизнеса и тому, что часть населения останется без работы.

Кроме того, в Москве уже рассматривается перспектива введения локдауна до 1 января и ростовчане очень боятся, что примеру столицы последует и донской регион.

- А как жить? На что? Коммуналку заплати, а там и налоги. Чем? Фантиками? Почему тут меры не принять? А детей куда девать тем, кто работает? - недоумевают в сети горожане.

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