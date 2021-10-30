В донской столице разыскивают пропавшего подростка

В Ростове разыскивают подростка Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростове-на-Дону уже несколько часов не могут найти не ориентирующегося в пространстве подростка.

13-летний Александр Баранов вышел из дома на улице Фурмановской ранним утром и до настоящего времени его местонахождение остается неизвестным, на связь с близкими мальчик тоже не выходит. Отчаявшиеся родители обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

По словам родных, рост пропавшего около 160 сантиметров, он плотного телосложения и имеет короткие рыжие волосы. Особой приметой подростка является множество веснушек. На момент исчезновения бы одет в черную куртку с яркими принтами, черные спортивные штаны и шлепки. С собой он взял синий рюкзак и самокат.

- Помогите найти подростка! Он может находиться в вашем районе. Мальчик нуждается в медицинской помощи. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 1112. Нужна помощь добровольцев, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области пропал Никита Вельмога, мужчину ищут уже 5 дней.

Приметы: рост 195 см, худощавое телосложение, короткие черные волосы, голубые глаза.