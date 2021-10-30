Светомузыкальный фонтан на улице Левобережной уйдет в "зимнюю спячку" 1 ноября

В Ростове подготовят к зиме фонтан на улице Левобережной. Фото: администрация Ростова

В донской столице 31 октября состоится заключительный день работы светомузыкального фонтана на улице Левобережной. Сразу после этого начнется его подготовка к "зимней спячке". Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Власти города объявили, что в понедельник, 1 ноября, начнется консервация светомузыкального фонтана в Левобережном парке. Последний день работы работы фонтана будет отмечен яркой и последней в этом году водной феерией.

- Открытие фонтанного сезона в 2022 году состоится 1 мая с обновленными музыкальными произведениями и видеорядом, - говорится в тексте сообщения.

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Консервации подлежат 13 муниципальных сооружений.