В Ростовской области ковид за сутки унес жизни 34 человек

В Ростовской области от ковида скончались еще 34 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В донском регионе за минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались еще 34 человека. Такая статистика была предоставлена региональным управлением Роспотребнадзора после проведения патолого-анатомических вскрытий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Новыми жертвами коронавируса стали 24 женщины – 47, 58, 62, 63, 64 лет, две по 67 лет, две по 69 лет, 70 лет, две по 71 году, 72 года, две по 74 года, 77, 78, 79, 81, 84 года, две по 86 лет, 87, 91 года, и 10 мужчин – 62, 66, 67, 72, 73, 79, 82, 84, 90, 93 года, - говорится в тексте сообщения.

Таким образом общее количество летальных исходов достигло 7 713. Стоит отметить, что все, кто скончался имели сопутствующие хронические заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

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