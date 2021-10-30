Деятельность "Подземки" в Ростове приостановлена почти на месяц

В Ростове на месяц закрылся клуб "Подземка" Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове один из старейших рок-клубов «Подземка» не будет работать почти в течение месяца. Информация об этом появилась на официальной странице заведения в социальной сети «ВКонтакте».

- По решению Первомайского районного суда наш клуб приостанавливает деятельность до 25 ноября! Надеемся, что к тому времени эпидемиологическая ситуация с COVID-19 станет лучше, и мы с Вами увидимся уже через месяц, - говорится в тексте сообщения.

Напомним, что работа клуба была приостановлена 26 октября в связи с выявленными Роспотребнадзором нарушениями. Клуб обвинили в «грубом нарушении мероприятий, направленных на предотвращение распространения инфекции COVID-19». 29 октября Первомайским районным судом решено было закрыть заведение до 25 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Роспотребнадзор приостановил работу рок-клуба в Ростове из-за нарушения антиковидных мер.

Меры пришлось принять из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм.