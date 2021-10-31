В Ростове уточняют причины задымления в заброшенном здании

Ростовчане сообщили о задымлении в заброшенном здании. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростове спасателям поступил сигнал о задымлении в одном из заброшенных зданий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 31 октября, примерно в 11:46 в переулке Грибоедовском. Очевидцы заметили заметили странное задымление в заброшенном здании № 4а. Они незамедлительно сообщили о происходящем спасателям. К месту происшествия оперативно выдвинулась бригада пожарных.

- На месте находятся 12 человек личного состава и пять единиц техники, - говорится в тексте сообщения.

Причина задымления пока не установлена, ее выяснением в настоящее время заняты специалисты.

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Происшествию был присвоен повышенный ранг опасности.