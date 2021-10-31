В крупнейшем ростовском ТЦ рассказали, какие магазины можно посетить в нерабочую неделю

В Ростове стало известно, как в нерабочую неделю будет работать "Мега" Фото: Ольга ГОПАЛО

В донской столице крупнейший торговый центр "Мега" вслед за "Горизонтом" опубликовал список магазинов, которые будут работать, несмотря на объявление нерабочей недели. Он был опубликован на официальной странице ТЦ в соцсети Инстаграм.

Согласно ему, вопреки коронавирусным ограничениям свою работу продолжат порядка 70 торговых точек, а именно:

«Леруа Мерлен», АШАН, ZARA, H&M, UNIQLO,«СпортМастер PRO», Adidas, «Турандот», «Мир оптики», Organic shop, «Снежная Королева», ФК «Ростов», «Орматек», Reserved, «Детский Мир», «Котофей», BELL Bimbo, Gulliver, Beba Kids, «Андерсен», Reima, Unge Larson, Mothercare, Sela, M.Видео, «Эльдорадо», «Мегафон», МТС, DNS, re:Store, Samsung, «Цифроград», Tele2, Xiaomi, «Часовой бутик», СДЭК, Rost Key, Askona, МФЦ, «Доктор Столетов», Dryman, «Проворный ткачик», «Мастер минутка», US Medica, Geox, Crocs, «Линзмастер», Оптика, «Кофейная Кантата», Burger King, «Ташир Пицца», MyBox, «Вкуснолюбов», Subway, KFC, McDonalds, CINNABON, «МуШу», «Ливан Хаус», Il Patio, PloveBerry, Starbucks, Blaser cafe, Misha & Teddy, «Золотой Колос», Yummy Mix, Piccolo, «Страна Мармеландия».

В формате пункта выдачи заказов работают: ИКЕА, Zebra, «РИВ ГОШ», «Наше золото», Danaya, «Культтовары», Reserved, «Московская ювелирная фабрика», Gloria Jeans, LAUF!, O'stin, «ЭПЛ даймонд».

Но, разумеется, для входа в ТЦ вам потребуется предъявить один из обязательных меддокументов и надеть маску.

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Но для того, чтобы попасть в них, потребуется QR-код.