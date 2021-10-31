"Бедра - пальчики оближешь": Ростовская синхронистка на пляже устроила волнующую фотосессию

Влада Чигирева порадовала подписчиков эффектными снимками в бикини. Фото: аккаунт Влады Чигиревой в Инстаграм

Ростовская синхронистка Влада Чигирева поделилась эффектными снимками в бикини. Новые фотографии она выложила в своем аккаунте в соцсети Инстаграм, чем очень порадовала подписчиков.

На фото Олимпийская чемпионка предстала сидящей на песочном пляже. На ее безупречное тело в бикини падали лучи закатного солнца. На голове "русской русалки" красовалась полосатая шляпа с широкими полями. Руки спортсменка эффектно подняла над головой, от чего создавалось ощущение, что она тянется к самому небу. Глаза красотки были томно прикрыты, а волосы легкими волнами ниспадали на плечи.

Но больше всего мужскую половину подписчиков восхитили бедра спортсменки.

- Бедра - пальчики оближешь, - поделился своим мнением в комментариях один из пылких поклонников Влады Чигиревой.

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И радует поклонников жизнерадостными фото в сети.