"Какая поза!": Что такое любовь, в одном откровенном посте показала красавица Татьяна Котова

Татьяна Котовва порассуждала о любви и страсти в эротичной позе. Фото: аккаунт Татьяны Котовой в Инстаграм

Дончанка Татьяна Котова опубликовала в своем аккаунте в социальной сети Инстаграм пост с философскими размышлениями на тему любви. Но подписчики больше внимание обратили не на то, что написано, а на позу девушки на фото, которым она сопроводила публикацию.

Ради этого снимка Татьяна облачилась в черное боди и колготки. Левая нога модели была согнута в колене, а вторая вытянута сзади. Сама Таня изящно прогнулась в спине, а руками уперлась в пол. Отличное сочетание света и тени добавляли эффектности снимку.

В своем посте Татьяна Котова порассуждала о страсти, любви, эгоизме, и других мирских качествах и чувствах.

- Когда мы любим - мы ничего не хотим. Мы просто любим. Мы ходим по квартире, чистим зубы, отправляем рабочие письма, покупаем хлеб, пьем чай, звоним маме - и одновременно любим этого человека. Он может быть в это время где угодно и с кем угодно. Он может даже не знать о том, что его любят, - высказала свое мнение Татьяна.

Поклонники экс-"ВИА-Гра" оставили десятки восхищенных сообщений.

- Какая поза! - похвалил кадр один из подписчиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жаркий снимок с островов показала «Мисс Россия».

Фото в бикини собрало сотни лайков и комментариев.