"Трудно спрятать внутреннюю тигрицу": кардинальной сменой стиля удивила поклонников романтичная "Мисс Россия"

Алина Санько примерила на себя новый образ. Фото: аккаунт Алины Санько в Инстаграм

Дончанка Алина Санько удивила своих подписчиков сменой стиля и откровенным нарядом. Девушка опубликовала новый снимок в своем аккаунте в социальной сети Инстаграм.

На фото красотка предстала перед поклонниками в новом имидже. На "Мисс Россия" - элегантный черный шелковый корсет с длинными рукавами-фонариками, которые оканчивались бархатными перчатками. Вдобавок, Алина предпочла надеть мини-юбку, которая была похожа на широкий пояс. Вдобавок, на девушке красовались высоченные бархатные ботфорты, а голову для завершения образа венчал ободок с тоненьки кошачьими ушками.

- Рожденной в год тигра трудно спрятать внутреннюю тигрицу, - подчеркнула уроженка Азова в тексте под фото.

Все ее подписчики, за редким исключением, отметили смелость выбранного образа.

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