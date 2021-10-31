«Мне все еще не комфортно в своем теле»: о сеансах у психолога рассказала модель Playboy из Ростова Лиза Кей

Звезда журналов для взрослых Лиза Кей рассказала о своих комплексах. Фото: аккаунт Лизы Кей в Инстаграм

Донская звезда журналов для взрослых Лиза Кей смогла мысленно раздеться под гнетущими взглядами разнокалиберной публики, но этот подвиг заставил ее рыдать горькими слезами. О своем последнем сеансе с психотерапевтом красотка рассказала подписчикам. Девушка призналась в том, что так и не смогла полюбить себя и свое тело.

На минувшем сеансе, по словам Лизы, психотерапевт погрузил ее в транс и заставил мысленно выйти на сцену и раздеться до гола перед полным залом людей. Лиза с огромным трудом, перешагнув через себя, решилась на этот подвиг.

- И вот я в трансе, выхожу на сцену. Передо мной темный зал, полный людей. И я «представляю» как я разделась. И стою. И на мое удивление, по щекам начинают литься горькие слезы. Я вижу в зале лица всех тех, кто убедил меня в моем несовершенстве: фотографы, говорящие что у меня короткие толстые ноги; подруги, которые щипали меня за «рыхлый» живот; агенты и бывшие мужчины, которым всегда было «что-то не так», - поделилась своими переживаниями Кей.

Лиза призналась, что в этот момент "ненавидела каждую складочку, морщинку, сломанную волосинку, обвисшие веки, свои не столь точеные скулы". После этого психотерапевт проработал со звездой все ее душевные травмы, и это помогло ей хоть немного, но раскрыться на последней откровенной фотосессии.

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