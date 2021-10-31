Ростовские энергетики отменили все плановые отключения света в нерабочую неделю

В Ростове не станут отключать свет на нерабочей неделе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице в связи с введением по все стране режима нерабочих дней были отменены все плановые отключения электричества. Об том сообщили в компании "Донэнерго".

- На период с 01.11.2021 по 07.11.2021 работы отменены, - говорится в тексте сообщения.

Стоит отметить, что обычно компания каждый день приостанавливала подачу электроэнергии по некоторым адресам из-за технического обслуживания оборудования.

В течение всей нерабочей недели в домах ростовчан все время будет свет, если, конечно, не случится никаких непредвиденных аварий. Отключения начнутся только с 8 ноября.

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