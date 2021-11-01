В Ростове из-за пожара в многоэтажке на проспекте Королева эвакуировали 25 жильцов

В Северном микрорайоне вспыхнула квартира в многоэтажке. Фото: ГУ МЧС по РО

В донской столице пожар в одной из квартир, заставил соседей выскакивать на улицу, схватив все самое ценное. О ЧП сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 31 октября, около девяти часов вечера в Северном микрорайоне Ростова. Вспыхнула одна из квартир в доме № 23/1 по проспекту Королева. Соседи почувствовали едкий запах гари и дыма и незамедлительно вызвали к месту происшествия пожарных.

Прибывшие огнеборцы эвакуировали из многоэтажки 25 человек. По данным ведомства, огнем было охвачено порядка 30 квадратных метров помещения. Полностью потушить пожар удалось к 21:45, к счастью, обошлось без пострадавших.

- К тушению пожара привлекались 33 человека личного состава и восемь единиц техники, - добавили в Управлении.

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В огне никто не пострадал.