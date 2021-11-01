В Ростове на нерабочей неделе будет пасмурно, возможны дожди

Фото: осадки ожидаются во вторник и в воскресенье Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону на нерабочей неделе - с 1 по 7 ноября - будет пасмурно, временами возможны дожди. Такой прогноз опубликовали синоптики на сайте Гидрометцентра.

Сегодня, 1 ноября, в донской столице ожидается +14 градусов, при этом осадков не обещают. Они могут пройти только завтра, 2 ноября, и в воскресенье, 7 числа. Что касается температуры воздуха, то в течение семи дней она будет колебаться от +13 до +16 градусов, по ночам - от +7 до + 10 градусов. Ветер на этой неделе не должен превышать 5 м/с.

Сравнительно теплые ночи - нетипичное для ноября явление. Бабье лето в этом году несколько затянулось, однако уже со следующей недели начнет постепенно холодать, уверены синоптики.

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